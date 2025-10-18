Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-kırmızılıların savunmada iki önemli eksiği bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, bu maçta forma giyemeyecek. Peki, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı ilk 11’leri belli oldu mu? İşte RAMS Başakşehir - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /19 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

2 /19 Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



3 /19 Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



4 /19 Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.



5 /19 Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

6 /19 GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER CEZALI VE SAKAT, EKSİK VAR MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan 18 Ekim Cumartesi günkü müsabakada yararlanamayacak.



7 /19 Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.



8 /19 Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.



9 /19 LİGDE SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.



10 /19 Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.



11 /19 Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

12 /19 LİGDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.



13 /19 Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.



14 /19 Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

15 /19 Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 18 Ekim Cumartesi günü 35. kez karşı karşıya gelecek.



16 /19 Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.



17 /19 Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

18 /19 Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.

