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Rashford’un Barcelona aşkı: 40 Milyon euroyu reddetti!

Rashford’un Barcelona aşkı: 40 Milyon euroyu reddetti!

14:4613/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Manchester United’ın kadro planlamasında yer almayan Marcus Rashford, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki İngiliz forvet, Suudi Arabistan’dan gelen 40 milyon euroluk (yaklaşık 43.6 milyon dolar) maaş teklifini reddetti.

Manchester United'ın kadro planlamasında yer almayan Marcus Rashford, kariyerine yeni bir yön vermeye hazırlanıyor.



Mundo Deportivo'nun iddiasına göre; 27 yaşındaki İngiliz yıldız, kendisine Suudi Arabistan'dan gelen 40 milyon euroluk cazip teklifi reddetti. Rashford'un önceliği, çocukluk hayalini kurduğu Barcelona.


Barcelona'nın transfer listesinde Luis Díaz'ın alternatifi olarak görülen Rashford, Katalan devinden gelecek resmi adımı bekliyor. Oyuncuya yakın kaynaklar, Rashford'un Barça için maaşında önemli bir indirime gitmeye hazır olduğunu belirtiyor.


Barça cephesi ise ekonomik sınırlamalar nedeniyle transferde aceleci davranmıyor. Ancak Rashford, yeni sezon hazırlıklarına mümkün olduğunca erken katılmak ve teknik direktör Hansi Flick'in gözüne girmek istiyor.


Manchester United, oyuncuyu 30-40 milyon euro arasında bir bedelle satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle göndermeye sıcak bakıyor.


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