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Real Madrid Başkanı Florentino Perez açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'ye kiralanıyor mu?

Real Madrid Başkanı Florentino Perez açıkladı: Arda Güler Fenerbahçe'ye kiralanıyor mu?

Haber Merkezi
10:0419/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Real Madrid'de istediği kadar süre bulamayan Arda Güler'in, devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geleceği konuşuluyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in geleceği hakkında konuştu.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı.

Milli oyuncumuzun daha fazla forma giyebilmek adına, sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanmaya sıcak baktığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de de teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i aradığı ve transferi konusunda öncelik istediği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kurmaylarına Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Perez şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak."

"Bu konuda hiçbir şüphe yok."

"Arda Güler, Real Madrid'in oyuncusudur ve öyle kalacaktır."

"Tartışma bitti."

#Arda Güler
#Fenerbahçe
#Real Madrid

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