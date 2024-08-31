Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: İspanyollar son dakika olarak duyurdu

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid'de Arda Güler konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i konuk edecek.
Bu karşılaşma öncesinde Madrid'de Arda Güler konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını bu haberi son dakika olarak servis etti.
Milli yıldızımız Arda Güler, yeni sezonda Real Madrid'in oynadığı bütün resmi karşılaşmalarda süre almıştı.
Hatta Real Valladolid karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.
Arda bu maçta 69 dakika süre almıştı.
Relevo'nun haberine göre, Arda Güler bir kez daha taraftarı önüne ilk 11'de çıkacak.
Haberde; Ancelotti'nin, Vinicius, Rodrygo, Arda Güler ve Mbappe'yi Real Betis maçına ilk 11’de başlatacağı ifade edildi.
Yapılan son antrenmanlarda Ancelotti'nin bu 4 oyuncuyu birlikte denediği ifade edildi.
Bu sezon 4 karşılaşmada forma giyen Arda Güler, 100 dakika süre aldı.