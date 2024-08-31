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Spor

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Haber Merkezi
22:19 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:45 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid'de Arda Güler konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

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İspanya LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'i konuk edecek.

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Bu karşılaşma öncesinde Madrid'de Arda Güler konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

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İspanyol basını bu haberi son dakika olarak servis etti.

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Milli yıldızımız Arda Güler, yeni sezonda Real Madrid'in oynadığı bütün resmi karşılaşmalarda süre almıştı.

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Hatta Real Valladolid karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.

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Arda bu maçta 69 dakika süre almıştı.

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Relevo'nun haberine göre, Arda Güler bir kez daha taraftarı önüne ilk 11'de çıkacak.

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Haberde; Ancelotti'nin, Vinicius, Rodrygo, Arda Güler ve Mbappe'yi Real Betis maçına ilk 11’de başlatacağı ifade edildi.

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Yapılan son antrenmanlarda Ancelotti'nin bu 4 oyuncuyu birlikte denediği ifade edildi.

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Bu sezon 4 karşılaşmada forma giyen Arda Güler, 100 dakika süre aldı.

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#Arda Güler
#Real Madrid
#Ancelotti
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