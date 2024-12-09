Real Madrid’den sezona damga vuracak transfer hamlesi: Bedeli 100 milyon euro!

İspanya La Liga devi Real Madrid’de bu sezon işler yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından ara transfer sezonunda takıma takviyeler yapılacak. Real Madrid Premier Lig’den yıldız futbolcuyu radarına aldı. Detaylar haberimizde.
İspanya LaLiga'da Barcelona ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Real Madrid, geleceğin transfer hamleleri için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor.
Eflatun-beyazlılar, son yıllarda kadrosuna eklediği genç yıldızlarla dikkat çekerken yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi transfer ederek transfer piyasasına damga vurmuştu.
HEDEF COLE PALMER
İspanyol devi, gelecek sezonun flaş transferini de şimdiden belirledi. İspanyol basınında Real Madrid'in Chelsea forması giyen Cole Palmer'ı kadrosuna katmak istediği yazıldı.
Fichajes'te yer alan haberde Madrid ekibinin, Chelsea'de yıldızı parlayan Cole Palmer'ın Real Madrid'in radarında olduğu ve girişimlere başlayacağı belirtildi.
Ancak dünyaca ünlü İngiliz futbolcunun transferindeki en büyük engelin Chelsea'nin isteyeceği bonservis bedeli olduğu söylendi.
İngiliz devi, 22 yaşındaki yıldız için yapılacak pazarlıklara düşük bir miktardan başlamak istemiyor ve gelecek herhangi bir teklifin 100 milyon Euro'nun üstünde olmasını talep ediyor.
Bu sezon Chelsea formasıyla 17 resmi maçta görev alan Cole Palmer, 11 gol ve 6 asistle yıldızını parlattı.
Cole Palmer