Real Madrid'i yıkan sakatlık sonrası Arda Güler gelişmesi

İspanyol devi Real Madrid, İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın sakatlığı ile sarsıldı. İspanyol basını ise Ancelotti'nin, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili planını duyurdu.

1 / 7 Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık tespit edildiğini açıkladı.











2 / 7 20 yaşındaki İngiliz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.











3 / 7 NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor.













4 / 7 Bu isimlerden biri Luka Modric, diğeri ise Arda Güler.





5 / 7 Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Real Madrid'de formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.



6 / 7 Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 2 maça çıktı.