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Spor

Real Madrid'i yıkan sakatlık sonrası Arda Güler gelişmesi

15:44 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 16:00 - 23/08/2024 Cuma
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İspanyol devi Real Madrid, İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın sakatlığı ile sarsıldı. İspanyol basını ise Ancelotti'nin, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili planını duyurdu.

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Real Madrid, Jude Bellingham'ın sağ plantar kasında sakatlık tespit edildiğini açıkladı.






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20 yaşındaki İngiliz futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.






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NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor.







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Bu isimlerden biri Luka Modric, diğeri ise Arda Güler.



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Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası Real Madrid'de formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.


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Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 2 maça çıktı.

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19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 dakika süre alabildi.

#Arda Güler
#Real Madrid
#Jude Bellingham
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