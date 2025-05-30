Resmi açıklama geldi: Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü!

Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna kattığı genç yıldızını Rusya’dan geri çağırdı; kiralık macerası sona eren 20 yaşındaki yetenek, sarı-lacivertli formayla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Mimovic'i 6.7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan bonservisini aldığı sağ beki ara transfer döneminde hemen Zenit'e kiralamıştı.
Zenit'ten yapılan açıklamada Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve futbolcunun Fenerbahçe'ye döndüğü belirtildi.
20 yaşındaki Sırp futbolcu, Zenit formasıyla 6 maça çıktı. Mimovic bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.