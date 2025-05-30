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Resmi açıklama geldi: Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü!

Resmi açıklama geldi: Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü!

14:2330/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna kattığı genç yıldızını Rusya’dan geri çağırdı; kiralık macerası sona eren 20 yaşındaki yetenek, sarı-lacivertli formayla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe, Kızılyıldız'dan Mimovic'i 6.7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.


Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan bonservisini aldığı sağ beki ara transfer döneminde hemen Zenit'e kiralamıştı.


Zenit'ten yapılan açıklamada Mimovic'in kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve futbolcunun Fenerbahçe'ye döndüğü belirtildi.


20 yaşındaki Sırp futbolcu, Zenit formasıyla 6 maça çıktı. Mimovic bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.


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