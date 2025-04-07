Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı: 'Avantajlı giriyor'

Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk etti.
İlk yarıyı 1-0 geriden tamamlayan sarı lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.
Karşılaşma sonrasında HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, mücadeleyi değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Jose Mourinho, biz yorumculara, futbolseverlere, milyonlarca insana her haliyle korkunç malzeme olan bir figür. Zaman zaman eleştiriyoruz ama zaman zaman da bravo diyebiliyoruz."
"Okan Buruk da Beşiktaş maçından sonra tartışılmaya başlandı. Mourinho haklı eleştirilerle yönettiği bir maç yaşadı ve bugün de 4-1'lik önemli bir galibiyet aldı. Mourinho'yla ilgili söylemek istediğim şey, sistemler oyuncuya göre kurulur."
"Talisca'nın önünde dolu dolu bir hafta var daha da morallendi. Artık Fenerbahçe'nin skora ihtiyacı var. Talisca skor adamıdır, Arabistan'da Çin'de ve Beşiktaş'ta bunu yaptı."
"Biz Talisca'nın geriye geldiğini Beşiktaş'ta görmüyorduk, Hagi'den de görmüyorduk Alex'ten de görmüyorduk. Morata'dan 10 numara olmaz, iyi bir Mertens'ten olur."
"Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %40."
"Fenerbahçe de Galatasaray da iyi takım, son 8 maça Galatasaray avantajlı giriyor ama iki takım da tüm puanları toplasa dahi geçen senenin altında kapatıyor."
"Galatasaray'ın dediği şey, maç maç gidiyoruz."
"Fenerbahçe'nin de bunu yapması lazım."
"Eleştirdiğim Mourinho, sen bugüne kadar neredeydin? Sen bu ailenin babasısın."
"Baba terk eder mi çocuk kaybederken? Çocuğu yerden kaldırır. Bugün yaptığını yapman lazım."