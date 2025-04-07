Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı: 'Avantajlı giriyor'

"Okan Buruk da Beşiktaş maçından sonra tartışılmaya başlandı. Mourinho haklı eleştirilerle yönettiği bir maç yaşadı ve bugün de 4-1'lik önemli bir galibiyet aldı. Mourinho'yla ilgili söylemek istediğim şey, sistemler oyuncuya göre kurulur."