Rıdvan Dilmen Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için tahmini açıkladı

Galatasaray’ın sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen tur şansını değerlendirdi. Dilmen, rövanş öncesi İngiliz ekibini az da olsa favori gösterdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı temsilcimize 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanşta çeyrek final için beraberlik de yetecek.
Sports Digitale YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın kadrosunun bu tür büyük maçlar için kurulduğunu söyledi.
Dilmen, "Galatasaray özellikle devre arasından itibaren bugünler için yapılmış bir kadro. Ligimiz buna hazırlamıyordu takımlarımızı. Şimdi Galatasaray’ın savunması ve kalecisi 186, 187, 190’larda. Yedek kulüben de iyi olacak bu maçlarda" ifadelerini kullandı.
Orta saha performansına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, takımın genel mücadelesinin üst seviyede olduğunu vurguladı.
Dilmen, "Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Lucas Torreira’yı konuştuk. Bugün belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu, mücadele etti" dedi.
Dilmen ayrıca Galatasaray’ın hücumdaki önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz’ın rakip savunmayı zorlayan oyununa dikkat çekerek, "Barış’ın son 2-3 Şampiyonlar Ligi maçında 4-5 oyuncuya kart gördürtmesi var. Böyle bir silah rakibin dengesini bozuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Teknik direktör Okan Buruk’un oyun planını da öven Dilmen, "Bence Okan Buruk geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan döndü. Bu orta sahayla ancak Liverpool’u yenersin" diye konuştu.
Rıdvan Dilmen, rövanş maçı öncesi tur ihtimallerini de değerlendirdi.
Dilmen, "Sonuçta 1-0 önemli bir skor. 0-0 olsaydı 60’a 40 Liverpool’un şansı var derdim. Şimdi 55’e 45 diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool’dan yana olmasını beklerim" ifadelerini kullandı.