Rıdvan Dilmen Galatasaray-Liverpool rövanş maçı için tahmini açıkladı

Orta saha performansına dikkat çeken Rıdvan Dilmen, takımın genel mücadelesinin üst seviyede olduğunu vurguladı.





Dilmen, "Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Lucas Torreira’yı konuştuk. Bugün belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu, mücadele etti" dedi.