Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası: Puan tahminini açıkladı

"Geçen yılda aynı yorum yaptım, bu yılda. Beşiktaş'a parantez açıyorum hakemle ilgili sıkıntı yaşadılar. Şampiyonlukları Fenerbahçe ve Galatasaray kazanır değil, kaybeder kaybederse. Diğer takımlara saygısızlık olmasın ama bu kadrolarla Galatasaray ile Fenerbahçe yenilmez, belki puan kaybeder. Geçen sezonki 102 ve 99 puan bunu gösteriyor. İki takımın sadece kadro kaliteleri değil, açlık ve konsantrasyonları da tavan yapmış durumda."