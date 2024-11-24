Rıdvan Dilmen'den Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası: Puan tahminini açıkladı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışıyla ilgili de dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in maçın ardından HT Spor ekranında yaptığı o açıklamalar:
"Kötü oynarken de kazanma kontenjanları vardır büyük kulüplerin. Galatasaray da özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bu durumlarda daha fazla kötü oynarken de kazanıyor."
"Galatasaray sıfır konsantrasyonla oynadı ve rakibi hafife aldı. Bodrum'un da kapasitesi belli. Sınırlarını zorlayan bekleyip savunma yapıp, kontra ataklar arayan, mümkün olduğu kadar oyunu yavaşlatmak isteyen klasik bir Anadolu kulübü gibi oynadı."
"Galatasaray'ın sezon başından bugüne kadar, hatta abartayım Letonya'daki beraberlik dahil hiç bu kadar dağınık oynadığını görmedim."
"Osimhen dışında herkesin egoist olduğu bir maç izledim. Kaleyi gören herkes pas tercihinden vazgeçiyor ve şut atıyor. Dolayısıyla o ataklarda golle sonuçlanmıyor."
"Barış Alper, Ziyech ve Batshuayi gol derdine düşüp sürekli kaleye vurdular. Bu Galatasaray'ın kültüründe yoktur. Fikstürü eline alıyor oyuncu; Tottenham, Beşiktaş, Samsunspor... Bodrum FK'yı görünce nasıl olsa yeneriz diye düşünüyor. Bu rehavet mental olarak düşürüyor ve oyun içine yansıyor."
"Ben Batshuayi olsam rahatsız olurdum. Çift santrfor oynayacaksa Okan Buruk, Michy Batshuayi'nin Eyüpspor maçında ilk 11 başlaması lazım."
"Geçen yılda aynı yorum yaptım, bu yılda. Beşiktaş'a parantez açıyorum hakemle ilgili sıkıntı yaşadılar. Şampiyonlukları Fenerbahçe ve Galatasaray kazanır değil, kaybeder kaybederse. Diğer takımlara saygısızlık olmasın ama bu kadrolarla Galatasaray ile Fenerbahçe yenilmez, belki puan kaybeder. Geçen sezonki 102 ve 99 puan bunu gösteriyor. İki takımın sadece kadro kaliteleri değil, açlık ve konsantrasyonları da tavan yapmış durumda."
"Ben, Fenerbahçe'nin geride kalan 24 maçta en az 55 puan alma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu yüzden Galatasaray'ın sürekli kazanıp gitmesi lazım."