Rıza Çalımbay Arda polemiğine son noktayı koydu: ‘Art niyetli insanlar’

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde bir programda Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’e transferiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası gündem olmuştu. Çalımbay’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e gitmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, "Onu menajerler götürdü. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler" demişti. Tecrübeli antrenörün bu sözleri ülkede gündem oldu.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Fanatik'e verdiği röportajda Arda Turan ile ilgili söylediklerinin çarpıtıldığını iddia etti.
Çalımbay sözlerine, "Ben orada, 'oyuncuları menajerler götürüyor, Arda çok iyi bir menajer bulmuş ve oraya götürmüş' dedim.
Bir örnek vereyim, ben Trabzon'a gittim, çalıştım. Beni, oraya Arda'nın menajeri götürdü.
İşte olay bu, diyorum ki menajerler götürüyor. İyi bir antenörüm ki menajer, beni oraya götürdü.
Art niyetli insanlar olunca sözlerim çarpıtıldı." ifadeleriyle açıklık getirdi.