Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rıza Çalımbay Arda polemiğine son noktayı koydu: ‘Art niyetli insanlar’

Rıza Çalımbay Arda polemiğine son noktayı koydu: ‘Art niyetli insanlar’

08:537/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde bir programda Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’e transferiyle ilgili yaptığı açıklama sonrası gündem olmuştu. Çalımbay’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e gitmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Çalımbay, "Onu menajerler götürdü. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler" demişti. Tecrübeli antrenörün bu sözleri ülkede gündem oldu.


62 yaşındaki çalıştırıcı, Fanatik'e verdiği röportajda Arda Turan ile ilgili söylediklerinin çarpıtıldığını iddia etti.


Çalımbay sözlerine, "Ben orada, 'oyuncuları menajerler götürüyor, Arda çok iyi bir menajer bulmuş ve oraya götürmüş' dedim.


Bir örnek vereyim, ben Trabzon'a gittim, çalıştım. Beni, oraya Arda'nın menajeri götürdü.


İşte olay bu, diyorum ki menajerler götürüyor. İyi bir antenörüm ki menajer, beni oraya götürdü. 

Art niyetli insanlar olunca sözlerim çarpıtıldı." ifadeleriyle açıklık getirdi.


#Rıza Çalımbay
#Arda Turan
#Shakhtar Donetsk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2025 AÇIKLAMALAR: 2025 DGS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak, duyuru geldi mi?