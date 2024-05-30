Trendyol 1. Lig'de play-off finali için nefesler tutuldu. Sakaryaspor ve Bodrumspor 30 Mayıs Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Ligi 60 puanla tamamlayan Sakaryaspor play-off finaline doğru çıkmaya hak kazandı. Bodrum FK çeyrek finalde Boluspor’u yarı finalde ise Çorum FK’yı mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte soruların yanıtları.
1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor - Bodrumspor FK karşı karşıya geliyor.
Ligi 60 puanla tamamlayan Sakaryaspor play-off finaline doğru çıkmaya hak kazandı.
Bodrum FK çeyrek finalde Boluspor’u yarı finalde ise Çorum FK’yı mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu.
14. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Sakaryaspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Bodrumspor FK rakibine karşı 4 galibiyet alırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takımın son karşılaşması ise 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda son Çorum FK maçında geçen sezonlarda da görev yapan 8 futbolcu ilk 11'de oynarken, 3 oyuncu ise bu sezon başında kadroya dahil edildi.
SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.