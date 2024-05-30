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Spor

Süper Lig’e çıkacak son takım belli oluyor: Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta?

09:42 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:42 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig'de play-off finali için nefesler tutuldu. Sakaryaspor ve Bodrumspor 30 Mayıs Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Ligi 60 puanla tamamlayan Sakaryaspor play-off finaline doğru çıkmaya hak kazandı. Bodrum FK çeyrek finalde Boluspor’u yarı finalde ise Çorum FK’yı mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte soruların yanıtları.

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1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor - Bodrumspor FK karşı karşıya geliyor. 

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Ligi 60 puanla tamamlayan Sakaryaspor play-off finaline doğru çıkmaya hak kazandı.  

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Bodrum FK çeyrek finalde Boluspor’u yarı finalde ise Çorum FK’yı mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu.

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14. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Sakaryaspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 

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Bodrumspor FK rakibine karşı 4 galibiyet alırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


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İki takımın son karşılaşması ise 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.


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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

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Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda son Çorum FK maçında geçen sezonlarda da görev yapan 8 futbolcu ilk 11'de oynarken, 3 oyuncu ise bu sezon başında kadroya dahil edildi.

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SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Süper Lig
#Bodrum FK
#Sakaryaspor
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