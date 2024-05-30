Trendyol 1. Lig'de play-off finali için nefesler tutuldu. Sakaryaspor ve Bodrumspor 30 Mayıs Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Ligi 60 puanla tamamlayan Sakaryaspor play-off finaline doğru çıkmaya hak kazandı. Bodrum FK çeyrek finalde Boluspor’u yarı finalde ise Çorum FK’yı mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte soruların yanıtları.

1 / 10 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor - Bodrumspor FK karşı karşıya geliyor.

2 / 10 Ligi 60 puanla tamamlayan Sakaryaspor play-off finaline doğru çıkmaya hak kazandı.

3 / 10 Bodrum FK çeyrek finalde Boluspor’u yarı finalde ise Çorum FK’yı mağlup ederek finalde Sakaryaspor’un rakibi oldu.

4 / 10 14. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Sakaryaspor’un 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

5 / 10 Bodrumspor FK rakibine karşı 4 galibiyet alırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



6 / 10 İki takımın son karşılaşması ise 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.



7 / 10 Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrum FK ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

8 / 10 Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

9 / 10 Sakaryaspor'la Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek yeşil-beyazlılarda son Çorum FK maçında geçen sezonlarda da görev yapan 8 futbolcu ilk 11'de oynarken, 3 oyuncu ise bu sezon başında kadroya dahil edildi.