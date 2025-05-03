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Salih Özcan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geliyor

Salih Özcan’ın yeni adresi belli oldu: Süper Lig’e geliyor

16:103/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan sezondan sonunda takımdan ayrılacak. Süper Lig devi 27 yaşındaki futbolcuyu transfer için girişimlere başladı.

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.


Orta sahaya kesinlikle takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir Salih Özcan ile ilgileniyor.


Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer, Alman kulübünde fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediğini dile getiren Milli yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini yönetime iletti.

Eduard Graf, Dortmundlu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklifi yapmaya hazırlanıyor.

PERFORMANSI



Bu sezon Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarıyla toplamda 25 maça çıkan Özcan, 781 dakika süre bulabildi.


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