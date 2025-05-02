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Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk olabilir: Gelecek sezon için şaşırtıcı senaryo

Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk olabilir: Gelecek sezon için şaşırtıcı senaryo

11:282/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Avrupa Ligi’nde yarı final maçları dün oynandı. Manchester United deplasmanda Athletic Bilbao’yu 3-0 mağlup etti. Tottenham ise Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. İki İngiliz ekibi finale göz kırptı. Finalde iki takımın eşleşmesi halinde Şampiyonlar Ligi tarihinde ise bir ilk yaşanacak. Detaylar haberimizde.

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü tamamlandı.


Bu sezonki Avrupa performansına göre gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkını elde eden İngiltere Premier Lig, bir kontenjanın daha sahibi olabilir.


Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.


Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri, rövanşta büyük bir hata yapmamaları halinde adlarını finale yazdıracak.


Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek.


Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir ülke, 6 takımla turnuvada yer alacak.


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