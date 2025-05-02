Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk olabilir: Gelecek sezon için şaşırtıcı senaryo

Avrupa Ligi’nde yarı final maçları dün oynandı. Manchester United deplasmanda Athletic Bilbao’yu 3-0 mağlup etti. Tottenham ise Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. İki İngiliz ekibi finale göz kırptı. Finalde iki takımın eşleşmesi halinde Şampiyonlar Ligi tarihinde ise bir ilk yaşanacak. Detaylar haberimizde.

1 /6 UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finallerin ilk maçları 1 Mayıs Perşembe günü tamamlandı.



2 /6 Bu sezonki Avrupa performansına göre gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkını elde eden İngiltere Premier Lig, bir kontenjanın daha sahibi olabilir.



3 /6 Avrupa Ligi'nde oynanan yarı final ilk maçları sonrasında Manchester United ve Tottenham önemli bir avantaj elde etti. Manchester United, Athletic Bilbao deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönerken Tottenham, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.



4 /6 Final yolunda avantajı yakalayan Premier Lig ekipleri, rövanşta büyük bir hata yapmamaları halinde adlarını finale yazdıracak.



5 /6 Premier Lig'de sezonu ilk 5 sırada tamamlayan takımlara ek olarak Avrupa Ligi'ni Manchester United veya Tottenham'ın kazanması durumunda takım sayısı 6'ya yükselecek.

