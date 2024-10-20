Fenerbahçe'de Samsun'a götürülen kafilede yer alan Bright Osayi-Samuel, teknik direktör Jose Mourinho'nun tercihi üzerine maç kadrosuna alınmadı. Nijeryalı oyuncunun Samsunspor maçının kadrosunda olmamasının sebebi ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı ilk 11'i şöyle.
Sarı-lacivertlilerde Samsun'a götürülen Bright Osayi-Samuel maç kadrosuna alınmadı.
OSAYİ-SAMUEL SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?
Bright Osayi-Samuel, yabancı sınırlamasından ötürü kadroda yer almadı.