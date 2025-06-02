Süper Lig’in son haftasında Samsunspor evinde Kayserispor’u konuk etti. Karadeniz ekibi 90+5. dakikaya kadar 1-0 geride götürdüğü maçtan son 3 dakikada bulduğu 2 golle galip ayrılarak ligi 3. sırada tamamlandı. İşte Samsunspor - Kayserispor maç özeti ve maç golleri…
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Reeder Samsunspor, 2-1 kazandı.
Bellona Kayserispor, 46. dakikada Duckens Nazon'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Reeder Samsunspor'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Soner Aydoğdu attı.
Reeder Samsunspor, 90+8. dakikada Muja'nın golüyle maçı 2-1 kazandı.
Mücadele sonunda ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor cephesinde büyük sevinç vardı.
Samsunspor aynı zamanda bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turuna katılmaya hak kazandı.
SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
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