Trendyol Süper Lig 29. haftasında Samsunspor evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sezonun geride kalan bölümünde çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki Samsunspor - Kasımpaşa maçının ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalı var mı? İşte detaylar.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'yı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda konuk edecek.
Sezonun geride kalan bölümünde çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ve mağlubiyetle 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa ise 35 puanla 10. sırada yer alıyor. Son 5 haftada sadece 4 puan toplayabilen İstanbul ekibi Samsun deplasmanından 3 puanla dönerek çıkış yakalamak istiyor.
Samsunspor'un rakibini konuk ettiği yedi resmi maçın altısını kazanması ve sadece bir mağlubiyet alması dikkat çeken notlar arasında. Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarının yüzde 62'sini kazanan Karadeniz ekibinin, lig tarihinde daha yüksek bir oran yakaladığı sadece iki sezon bulunuyor.
Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kaybeden Kasımpaşa ise daha uzun bir seriyi en son aralık 2022-Mart 2023 arasındaki dönemde geçirdi.
Galibiyeti hedefleyen iki takımı karşı karşıya getirecek müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Futbolseverler büyük çekişme vadeden mücadeleyi beIN SPORTS 2 ekranından takip edebilecek.
SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Reeder Samsunspor: Okan | Zeki, Yunus Emre, R. Van Drong, M. Bola | Bennasser, Ntcham | Schindler, Holse, Emre | Dimata.
Kasımpaşa: Gianniotis | Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin | Gökhan | Brekalo, Hajdradinovic, Mrtadha, M. Fall | Nuno da Costa.