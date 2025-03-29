Samsunspor'un rakibini konuk ettiği yedi resmi maçın altısını kazanması ve sadece bir mağlubiyet alması dikkat çeken notlar arasında. Bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarının yüzde 62'sini kazanan Karadeniz ekibinin, lig tarihinde daha yüksek bir oran yakaladığı sadece iki sezon bulunuyor.



