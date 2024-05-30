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Spor

Samsunspor’da teknik direktör mesaisi: 2 büyük aday!

14:45 - 30/05/2024 Thursday
Güncelleme: 14:48 - 30/05/2024 Thursday
Yeni Şafak

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu 43 puanla 13. sırada tamamlayan Samsunspor’da geçtiğimiz günlerde Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda 2 büyük aday var. Detaylar haberimizde.

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Samsunspor, Markus Gisdol ile yolları ayrılmasının ardından, hedeflerine uygun bir teknik direktörü takıma kazandırmak adına yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

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Yılport Samsunspor yönetimi oluşturdukları 4 kişilik, hoca listesine yoğunlaşarak en doğru isim ile imza atmasına oturarak, yeni sezonda ligi en iyi konumda bitirmeyi hedefliyor. 

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Taraftar büyük bir merakla yeni hocanın kim olacağını merak ederken, kulüp ise acele etmeyip, hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. 

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SAMSUNSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Başkan Yüksel Yıldırım ve yönetim, Thorsten Fink ve Patrick Van Leeuwen gibi temasta olduğu hocalar ile görüşmelerine devam ediyor.


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Bu isimler ile ilgili ise henüz netleşen bir durumun olmadığı öğrenildi.


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Alman Teknik Direktör Thorsten Fink daha önce çocuklarının okul durumunu belirterek, teklifi reddetmişti. 

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Patrick Van Leeuwen ise Samsunspor'un son maçı olan Fatih Karagümrük karşılaşmasını televizyondan izlemişti.

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Öte yandan Yılport Samsunspor'un Teknik Direktör Thomas Reis ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

#Samsunspor
#Süper Lig
#Yüksel Yıldıırm
#Thorsten Fink
#Patrick Van Leeuwen
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