Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu 43 puanla 13. sırada tamamlayan Samsunspor’da geçtiğimiz günlerde Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda 2 büyük aday var. Detaylar haberimizde.
Samsunspor, Markus Gisdol ile yolları ayrılmasının ardından, hedeflerine uygun bir teknik direktörü takıma kazandırmak adına yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.
Yılport Samsunspor yönetimi oluşturdukları 4 kişilik, hoca listesine yoğunlaşarak en doğru isim ile imza atmasına oturarak, yeni sezonda ligi en iyi konumda bitirmeyi hedefliyor.
Taraftar büyük bir merakla yeni hocanın kim olacağını merak ederken, kulüp ise acele etmeyip, hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.
SAMSUNSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Başkan Yüksel Yıldırım ve yönetim, Thorsten Fink ve Patrick Van Leeuwen gibi temasta olduğu hocalar ile görüşmelerine devam ediyor.
Bu isimler ile ilgili ise henüz netleşen bir durumun olmadığı öğrenildi.
Alman Teknik Direktör Thorsten Fink daha önce çocuklarının okul durumunu belirterek, teklifi reddetmişti.
Patrick Van Leeuwen ise Samsunspor'un son maçı olan Fatih Karagümrük karşılaşmasını televizyondan izlemişti.
Öte yandan Yılport Samsunspor'un Teknik Direktör Thomas Reis ile görüşmelere başladığı iddia edildi.