Şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş

Galatasaray'ın performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncusunun, Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'a farklı kaybedilen Süper Kupa ile Young Boys maçlarında yokluğu çok hissedilen Davinson Sanchez, takıma döndükten sonra Galatasaray hiç maç kaybetmedi.
Tecrübeli oyuncunun sahada olduğu 10 maçın 9'unu kazanan Aslan, Süper Lig'de puan farkını açarak zirvede ve Avrupa Ligi'nde ilk 5'te yer alıyor.
Yönetim cephesinde ara transfer döneminde Davinson Sanchez'e teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sanchez, Beşiktaş derbisinde başarılı futbolunu bir de golle süsleyip topu karnına koyarak yeniden baba olacağının mesajını vermişti.
28 yaşındaki başarılı stoper Avrupa kulüplerinin de takip listesinde. Tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılıların aklındaki bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.
Derbiye attığı gol ve yaptığı savunmayla damgasını vuran Davinson Sanchez'in geçen sezon Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
2023 yazında stoper arayan sarı-lacivertliler, 1996 doğumlu Sanchez yerine 8.3 milyon Euro bonservis karşılığında aynı yaştaki Becao'yu tercih etti.
Galatasaray ise Fenerbahçe'nin Becao transferinden bir buçuk ay sonra 9.5 milyon ödeyerek Sanchez'i kadrosuna kattı.
28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez iki kez sakatlık yaşamıştı.
Davinson Sanchez bu sezon ise kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi.