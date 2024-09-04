Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Trabzonspor’da 5. dönemini yaşayacak. Trabzonspor’a 11 yıl sonra geri dönen tecrübeli teknik adam Süper Lig’de birçok büyük kulüp ile başarılara imza attı. Peki, Şenol Güneş hangi takımları çalıştırdı, kaç kupası ve şampiyonluğu var? İşte sorunun cevabı.

1 / 10 Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, 11 yıl sonra 5. kez yuvasına döndü.

2 / 10 Trabzonspor'da, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki Ankaragücü maçı öncesi 4. kez göreve getirilen ve 2012-13 sezonunun 19. haftasında deplasmanda 3-1'lik Elazığspor mağlubiyetine kadar görev yapan Şenol Güneş, bordo-mavili takımda 5. dönemine başlayacak.

3 / 10 Elazığspor yenilgisinin ardından 27 Ocak 2013 tarihinde bordo-mavili takımdaki görevinden ayrılan Güneş, 12 yıla yakın süre sonra tekrar eski takımında görev yapacak.

4 / 10 Güneş'in 4. döneminde 113 lig maçına çıkan bordo-mavililer, 57 galibiyet, 32 beraberlik, 24 mağlubiyet alırken 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupayı müzesine götürdü.



5 / 10 Karadeniz ekibinde 4. döneminde 4 sezon takımın başında yer alan Güneş'in ayrılışından sonra 14 teknik adam bordo-mavili ekipte görev yaptı.

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Şenol Güneş kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı, kaç kupası ve şampiyonluğu var?

Şenol Güneş, Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biridir.





7 / 10 1 Haziran 1952’de Trabzon’da doğan Güneş, uzun futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamıştır.

8 / 10 İşte çalıştırdığı takımlar ve kazandığı önemli başarılar:



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Çalıştırdığı Takımlar: Trabzonspor (1993-1997, 2004-2005, 2009-2010, 2010-2013) Boluspor (1988-1989) İstanbulspor (1998-2000) Antalyaspor (2000-2001) Sakaryaspor (1989-1990) Bursaspor (2014-2015) Beşiktaş (2015-2019, 2022-2023) A Milli Futbol Takımı (2000-2004, 2019-2021) Seoul FC (Güney Kore, 2007-2009)

