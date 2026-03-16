Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serdar Ali Çelikler "Çok iyi bir yerden duydum" diyerek açıkladı: İşte Sadettin Saran'ın görüştüğü teknik direktör

10:39 16/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de teknik direktör tartışmaları sürerken yorumcu Serdar Ali Çelikler, Başkan Sadettin Saran’ın görüştüğü iddia edilen ismi açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edeceklerini belirtmişti.

Saran, “Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.


NEO Spor YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Başkan Saran’ın Aykut Kocaman ile temas kurduğunu öne sürdü.

Çelikler, "Çok iyi bir yerden duydum. Başkanın, Aykut Kocaman ile zaten pozitif bir fikri vardı Dinamo Zagreb maçından sonra. Samsunspor maçının devre arasında Aykut Kocaman ile Sadettin Bey arasında görüş alışverişi yapıldığına dair iddialar var" dedi.

Çelikler ayrıca teknik direktör değişikliğinin yakın zamanda gerçekleşebileceğini de ifade etti. Ünlü yorumcu, "Gaziantep FK maçından sonra Tedesco gidebilir" dedi.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Aykut Kocaman
#Domenico Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
