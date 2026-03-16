Serdar Ali Çelikler "Çok iyi bir yerden duydum" diyerek açıkladı: İşte Sadettin Saran'ın görüştüğü teknik direktör

Fenerbahçe’de teknik direktör tartışmaları sürerken yorumcu Serdar Ali Çelikler, Başkan Sadettin Saran’ın görüştüğü iddia edilen ismi açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edeceklerini belirtmişti.
Saran, “Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.
NEO Spor YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Başkan Saran’ın Aykut Kocaman ile temas kurduğunu öne sürdü.
Çelikler, "Çok iyi bir yerden duydum. Başkanın, Aykut Kocaman ile zaten pozitif bir fikri vardı Dinamo Zagreb maçından sonra. Samsunspor maçının devre arasında Aykut Kocaman ile Sadettin Bey arasında görüş alışverişi yapıldığına dair iddialar var" dedi.
Çelikler ayrıca teknik direktör değişikliğinin yakın zamanda gerçekleşebileceğini de ifade etti. Ünlü yorumcu, "Gaziantep FK maçından sonra Tedesco gidebilir" dedi.