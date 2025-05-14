Sergen Yalçın bombası! Teklif götürmeye hazırlanıyorlar

Tecrübeli teknik adama son olarak Beşiktaş'ın aralık ayındaki olağanüstü kongresi öncesi o zamanki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel teklif götürmüş ancak Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu teklifi geri çevirmişti.



