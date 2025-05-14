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Sergen Yalçın bombası! Teklif götürmeye hazırlanıyorlar

Sergen Yalçın bombası! Teklif götürmeye hazırlanıyorlar

10:2314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş kulübünün efsane isimlerinden Sergen Yalçın hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Son olarak Süper Lig’de Antalyaspor’u çalıştıran tecrübeli ismin adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Karadeniz ekibi 52 yaşındaki çalıştırıcıya teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte detaylar.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak 2024 yılında Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu.


Gelen tekliflere olumlu yanıt vermeyen Yalçın, bu sezonu televizyonda yorumculuk yaparak geçirdi.


Tecrübeli teknik adama son olarak Beşiktaş'ın aralık ayındaki olağanüstü kongresi öncesi o zamanki başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel teklif götürmüş ancak Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu teklifi geri çevirmişti.


Basında ve sosyal medyada adı zaman zaman Fenerahçe'yle de anılan 52 yaşındaki çalıştırıcıya bir Süper Lig takımının talip olduğu ileri sürüldü.


Fanatik'te yer alan habere göre; Rizespor, Sergen Yalçın'a teklif götürmeye hazırlanıyor.


Karadeniz ekibinde Trabzonspor yenilgisi sonrası eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör İlhan Palut’un koltuğu sallanıyor.


Rizespor'da Palut’un yerine Sergen Yalçın’ın getirilebileceği konuşuluyor.


Çaykur Rizespor kadrosunu beğendiğini açıkça dile getiren Yalçın’ın böyle bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceği öğrenildi.


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