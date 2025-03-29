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Sergen Yalçın flaş derbi yorumu: ‘Sürpriz bir puan kaybı…’

Sergen Yalçın flaş derbi yorumu: ‘Sürpriz bir puan kaybı…’

13:0329/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray bu akşam saat 20:30’da Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın’ın derbi öncesi kehaneti gündeme damga vurdu. Ünlü yorumcu, namağlup yoluna devam eden Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın Galatasaray iddiası dikkat çekti. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:


"Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı? Biz şimdi hiç sürpriz puan kaybını konuşmuyoruz. Galatasaray ne yapacak, 5 maç mı kaybedecek?


29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder. Soru bu, çok basit bir soru.


Ben puan kaybedecek dedikten sonra 4 veya 6 puan kaybetti zaten. Sona kadar Galatasaray böyle her maçı kazanarak gidemeyecek. O olmayacak. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek.


Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim. 8 veya 10 puan arası kaybedecek her türlü.


Önemli olan Fenerbahçe kazanarak gelip, gümbür gümbür, o arayı kapatıp öne geçebilecek mi? Onlar da kaybediyorlar, sorun orada.


Ben ikisinin de puan kaybedeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar, buraya yaz."


#Sergen Yalçın
#Beşiktaş
#Galatasaray

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