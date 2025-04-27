Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza: Futbolu bıraksın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçındaki performansını değerlendiren Sergen Yalçın, teknik direktör Jose Mourinho ve iki futbolcu hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı.
Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK-Fenerbahçe maçıyla ilgili Ekol TV'de yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maçtı. Benim gördüğüm, Antep takımı zaten ligi bitirmiş. Öyle bir görüntü gördüm. Fenerbahçe, kazanması gereken bir oyunu kazandı ama 40 tane soru işaretiyle. Ben çok fazla oyunu konuşmak istemiyorum, oyunu konuşacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Konuşulması gerekenler, 8 tane değişik oyuncu ile oyuna başlanması. Avrupa'ya gitmeyelim, rakibin Galatasaray. Bak bakalım Galatasaray, bundan önce son 10 maçta 8 tane oyuncu değiştirip lig maçına başlamış mı?"
"Ligin final bölümünde, dünyanın neresinde olursa olsun, hedefe giden bir teknik direktör, 8 tane oyuncu değiştirmez. Yok böyle bir sistem dünyada hiçbir yerde. Rakibine bak, Galatasaray ligde son 6 haftada kaç oyuncu değiştirerek oyuna başlamış."
"İrfan Can hazır mı, değil. İsmail hazır mı, değil. Adamlar aylardır maç oynamıyorlar. Nasıl hazır olacaklar?"
"Bu adamları oynatman gerekiyor, bu çocukların alışması gerekiyor. Aylardır maç oynamıyorlar. İsmail'in kaç aydır ilk 11'i yok, İrfan Can'ın kaç aydır ilk 11'i yok? Futbolcu oynayıp kendisini geliştirir hem mental hem fiziksel olarak. Arada değiştirirsin ama bunu bu kadar bekleyip yapamazsın. Ben bu hamlelerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum."
"Kazanılan bir maç olduğu için çok eleştiriye girmek istemiyorum. 1-1 bitse ne olurdu? Onu anlatmaya çalışıyorum. Maç 3-1 bitti, Antep zaten ligi bırakmış. İkinci yarı zaten kazanacağı belli. Antep, ikinci yarıda yürümeye geçti. Fizik güçleri çok eksik. Böyle bir galibiyetin ardından bazı şeyleri konuşmak lazım. Bunlar benim gördüğüm. Bunlar normal hamleler değil. Geçen hafta stoperde başka oyuncu oynuyor, sol bekte başka oyuncu oynuyor. Bu hafta başka oyuncular oynuyor."
"Dzeko'ya çok saygı duyuyorum ama bence futbolu bıraksın. Bırak yani. O kadar ağır ki... O kadar ağır hareketler yapıyor, tek hamleli bir oyuncu. Artık futbolu bırakması lazım. Bu seviyelerde olmaz. Kendi ülkende bir takım satın al orada oyna yani. Olmaz yani Dzeko ile seneye. En-Nesyri ile hiç olmaz. O ikisi ile hiç olmaz. Bunlara daha eklenecek 3-4 oyuncu daha var. Söylemek istemiyorum onları. Kendilerini biliyorlardır diye düşünüyorum."
"Fenerbahçe, ligin başından beri kendi camiasını, kendi taraftarını oyun olarak tatmin etmiyor. Bütün ligi kenara at. İçeride Kayseri ve Samsun'u yensen, 1 puan arkasındasın Galatasaray'ın. Öyle olsa şampiyonluk şansı yüzde 50-50 diyeceğiz. Şimdi kaç, yüzde 3-5. O kadar. Bundan sonra şampiyon olması mucize. Galatasaray'ın artık hediye etmesi gerekiyor. Artık çok zor. Sezon başından beri 1 tane maç kaybeden takım kalan haftalarda kaç maç kaybedecek? Trabzonspor deplasmanı var diyorsun, Fenerbahçe de aynı hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacak. O kolay mı, o da zor. Bir farkı yok."