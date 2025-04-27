Sergen Yalçın'dan Fenerbahçeli yıldıza: Futbolu bıraksın

"Dzeko'ya çok saygı duyuyorum ama bence futbolu bıraksın. Bırak yani. O kadar ağır ki... O kadar ağır hareketler yapıyor, tek hamleli bir oyuncu. Artık futbolu bırakması lazım. Bu seviyelerde olmaz. Kendi ülkende bir takım satın al orada oyna yani. Olmaz yani Dzeko ile seneye. En-Nesyri ile hiç olmaz. O ikisi ile hiç olmaz. Bunlara daha eklenecek 3-4 oyuncu daha var. Söylemek istemiyorum onları. Kendilerini biliyorlardır diye düşünüyorum."