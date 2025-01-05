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Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya zehir zemberek sözler: 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'

Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya zehir zemberek sözler: 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'

Haber Merkezi
10:255/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray-Göztepe maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için sert sözler kullandı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi Ekol TV'de değerlendiren futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için sert sözler kullandı.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hatayspor maçı Fenerbahçe için iyi bir başlangıç gibi düşünürsek bence çok uygun bir maç."

"Eğer iyi bir başlangıç yapamazsak daha da fazla teknik direktör eleştirilecek."

"Puan farkının daha da açılmaması lazım."

"8 puanın üstüne fark çıkarsa, bu iş bitmiştir. Oyuncu da salar artık kendini bu puan farkından sonra."

"Oyuncularıma anlattım, onlar yapamadılar' dedi Mourinho. Hayatım boyunca bir teknik direktörün böyle bir laf söylediğini duymadım."

"Sen yaptırmak zorundasın, öyle bir şey yok."

"Oyuncular formsuzsa, senin yüzünden."

"8 ay oyuncu formsuz olamaz. 3-5 maç formsuz olur bir oyuncu. 6 ay bir oyuncu formsuz olur mu?"

"Teknik direktör çözüm üretir, problem çözer."

#Sergen Yalçın
#Fenerbahçe
#Jose Mourinho

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