Sergen Yalçın'dan yıldız futbolcu için dikkat çeken çıkış: Bedava gelse almam

Futbol yorumculuğu yapan teknik direktör Sergen Yalçın, İngiliz basının Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a transfer olabileceği yönündeki iddiasını değerlendirdi. Yalçın, Portekizli yıldız için gündem olan ifadeler kullandı.
Sergen Yalçın'ın KAFA Sports YouTube kanalında Ronaldo'nun transferine ilişkin açıklamaları şu şekilde:
"Ne Ronaldo'su ya! Ronaldo mu kaldı. Marka transferi yapacağım, parayı vereceğim diyorsan gelsin bizim statta sahaya çıksın diyorsan al. Teknik direktör olarak soruyorsan bana bedava gelse almam. Almam hocam, bedava gelse almam."
"Eskidendi o. Ben almam, alana da bol şans. Bedava gelse almam o kadar diyorum. Hoş bedava gelmez zaten dünyaları ister."
"40 yaşında adamı niye alasın? Fiziken de hiç iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum."
"Büyük camiaların kombinelerinin hepsi zaten satılıyor. Loca satmak için de bu futbolcuyu almana gerek yok, iyi bir kadro kurarsan locayı satarsın. Futbol artık çok değişti."
"Marka değerim artsın, hava yapacağım, çok param var diyorsan al. Benim fikrimi soruyorsan ben almam."
"Benim rakibim alsın, onlar marka değerini yükseltsin. Ben eğlenmek için gelmiyorum, şampiyon olmak için geliyorum. Bu eğlence işi birazcık. Marka değeri artacakmış, takımın değeri ne olacak?"
Ronaldo için gol tahmini de yapan Sergen Yalçın, "Türkiye'ye gelirse 15 tane rahat atar" dedi.