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Sinan Engin transferi duyurdu: Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Sinan Engin transferi duyurdu: Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

14:0118/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyla anlaşma sağladığını iddia etti. Engin, 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayında sarı-lacivertli formayı giyeceğini söyledi.

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemini boş geçmeyecek.

Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime transfer raporunu sunarken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun transferini bitirdiğini söyledi.

Sinan Engin, "Talisca, ocak ayında Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" diye konuştu.


Youssef En Nesyri'nin de talipleri olduğunu belirten Engin, "En-Nesyri ocakta gidecek, gitme durumu ve isteyeni var. Talisca ile birlikte üst düzey bir santrfor alınacak" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, bu sezon çıktığı 17 maçta 8 gol kaydetti.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın 2016-17 sezonundaki şampiyonluğunda büyük katı sağlamıştı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Anderson Talisca

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