Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor evinde Beşiktaş ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 9 galibiyet alırken 6 kez mağlup oldu. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı…

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

2 /7 SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak.



3 /7 Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



4 /7 İki takım 40. kez karşı karşıya gelecek.



5 /7 Beşiktaş rakibini deplasmanda son olarak 2022’nin Şubat ayında mağlup etti.

6 /7 Siyah-beyazlılar Sivasspor ile deplasmanda oynadığı son 2 maçı kaybetti.

