Trendyol Süper Lig 17. haftasında Sivasspor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, topladığı 29 puanla 3. basamakta yer alıyor. Net Global Si̇vasspor i̇se 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k ve 8 mağlubi̇yet alarak 18 puan elde etti. Li̇g tablosunda 13. sırada bulunan Si̇vas eki̇bi̇ li̇gde oynadığı son üç maçtan da mağlubi̇yetle ayrıldı. Peki, Sivas - Samsun maçı ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalılar kim? Sivasspor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Trendyol Süper Li̇g'i̇n 17. haftasında alt sıralardan kurtulmak i̇steyen Net Global Si̇vasspor, li̇gi̇n sürpri̇z takımı Reeder Samsunspor'u ağırlayacak.
Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, topladığı 29 puanla 3. basamakta yer alıyor.
Son dört lig maçında 1 gali̇bi̇yet, 1 beraberli̇k ve 2 mağlubi̇yet alarak 7 puan kaybeden Samsun eki̇bi̇ sezonun ilk 11 karşılaşmalık sürecinde aynı puanı bırakmıştı.
Bu sezon çıktığı ilk beş deplasman maçını da kazanan Reeder Samsunspor, sonraki iki diş saha karşılaşmasını i̇se üçer gol yiyerek kaybetti.
Net Global Si̇vasspor i̇se 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k ve 8 mağlubi̇yet alarak 18 puan elde etti.
Li̇g tablosunda 13. sırada bulunan Si̇vas eki̇bi̇ li̇gde oynadığı son üç maçtan da mağlubi̇yetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iç saha maçında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Net Global Si̇vasspor, seyi̇rci̇si̇ önünde oynadığı 8 karşılaşmada i̇se 3 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 3 mağlubi̇yet yaşadı.
Öte yandan Si̇vas eki̇bi̇ bu sezon li̇gde oynanan maçların ilk 15 dakikalik bölümünde gol atamayan tek takımken, aynı zamanda bu aralıkta rakiplerine en fazla gol izni veren ekip konumunda da bulunuyor.
BG Grup 4 eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SİVASSPOR
13 Djordje Nikolic
6 Özkan Yiğiter
23 Alaaddin Okumuş
26 Uros Radakovic
53 Emirhan Başyiğit
58 Ziya Erdal
8 Charilaos Charisis
10 Alex Pritchard
17 Emrah Başsa
46 Turaç Böke
11 Queensy Menig
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
37 Lubo Satka
6 Youssef Ait Bennasser
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
21 Carlo Holse
9 Marius Mouandilmadji
14 Landry Dimata