Trendyol Süper Lig 17. haftasında Sivasspor evinde Samsunspor’u konuk ediyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, topladığı 29 puanla 3. basamakta yer alıyor. Net Global Si̇vasspor i̇se 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k ve 8 mağlubi̇yet alarak 18 puan elde etti. Li̇g tablosunda 13. sırada bulunan Si̇vas eki̇bi̇ li̇gde oynadığı son üç maçtan da mağlubi̇yetle ayrıldı. Peki, Sivas - Samsun maçı ilk 11’leri belli oldu mu, sakat ve cezalılar kim? Sivasspor - Samsunspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /11 Trendyol Süper Li̇g'i̇n 17. haftasında alt sıralardan kurtulmak i̇steyen Net Global Si̇vasspor, li̇gi̇n sürpri̇z takımı Reeder Samsunspor'u ağırlayacak.



2 /11 Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, topladığı 29 puanla 3. basamakta yer alıyor.



3 /11 Son dört lig maçında 1 gali̇bi̇yet, 1 beraberli̇k ve 2 mağlubi̇yet alarak 7 puan kaybeden Samsun eki̇bi̇ sezonun ilk 11 karşılaşmalık sürecinde aynı puanı bırakmıştı.

4 /11 Bu sezon çıktığı ilk beş deplasman maçını da kazanan Reeder Samsunspor, sonraki iki diş saha karşılaşmasını i̇se üçer gol yiyerek kaybetti.

5 /11 Net Global Si̇vasspor i̇se 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k ve 8 mağlubi̇yet alarak 18 puan elde etti.

6 /11 Li̇g tablosunda 13. sırada bulunan Si̇vas eki̇bi̇ li̇gde oynadığı son üç maçtan da mağlubi̇yetle ayrıldı.

7 /11 Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iç saha maçında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Net Global Si̇vasspor, seyi̇rci̇si̇ önünde oynadığı 8 karşılaşmada i̇se 3 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 3 mağlubi̇yet yaşadı.



8 /11 Öte yandan Si̇vas eki̇bi̇ bu sezon li̇gde oynanan maçların ilk 15 dakikalik bölümünde gol atamayan tek takımken, aynı zamanda bu aralıkta rakiplerine en fazla gol izni veren ekip konumunda da bulunuyor.



9 /11 BG Grup 4 eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

10 /11 SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER SİVASSPOR 13 Djordje Nikolic 6 Özkan Yiğiter 23 Alaaddin Okumuş 26 Uros Radakovic 53 Emirhan Başyiğit 58 Ziya Erdal 8 Charilaos Charisis 10 Alex Pritchard 17 Emrah Başsa 46 Turaç Böke 11 Queensy Menig







