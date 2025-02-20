Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Peki; Slavko Vincic TFF'den ne kadar para alacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in maaşı ne olacak?
Süper Lig'in 25. haftası oldukça önemli bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Şampiyonluk yarışında oldukça önemli olan bu karşılaşmayı yabancı orta hakem yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.
Vincic'in atanması aynı zamanda tepkilere de neden oldu. Galatasaray Spor Kulübü, bu atamanın iptal edilmesi için Tahkim Kuruluna başvuru yaptı.
Slavko Vincic TFF'den ne kadar para alacak?
Gazeteci Serkan Korkmaz'ın haberine göre; Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe maçı için 10 bin euro ücret alacak.
Ayrıca günlük 800 euro da harcırah ödenecek. Hakem ekibinin cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.