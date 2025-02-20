Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Slavko Vincic'in alacağı maaş belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak

Slavko Vincic'in alacağı maaş belli oldu: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak

Haber Merkezi
18:5720/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Peki; Slavko Vincic TFF'den ne kadar para alacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'in maaşı ne olacak?

Süper Lig'in 25. haftası oldukça önemli bir karşılaşmaya tanıklık edecek. Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Şampiyonluk yarışında oldukça önemli olan bu karşılaşmayı yabancı orta hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

Vincic'in atanması aynı zamanda tepkilere de neden oldu. Galatasaray Spor Kulübü, bu atamanın iptal edilmesi için Tahkim Kuruluna başvuru yaptı.

Slavko Vincic TFF'den ne kadar para alacak?

Gazeteci Serkan Korkmaz'ın haberine göre; Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe maçı için 10 bin euro ücret alacak.

Ayrıca günlük 800 euro da harcırah ödenecek. Hakem ekibinin cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Slavko Vincic

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın nereler tatil? Kamu kurumları, DYK, sürücü kursu, özel kurslar ve halk eğitim merkezleri açık mı?