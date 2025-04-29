Solskjaer iki futbolcusunun sakatlandığını açıkladı: 'Umarım derbiye yetişirler'

'İyi savunma yapmak zorundayız'

"Fenerbahçe, aslında geçiş oyununda ve belki de en fazla gol atan takım. O konuda iyiler. İyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapmalıyız. Çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortaları kesmek avantaj olur. Çok koşacağız. Enerjisi bitene kadar herkesin çok koşacağı bir maç olur."