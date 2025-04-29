Solskjaer iki futbolcusunun sakatlandığını açıkladı: 'Umarım derbiye yetişirler'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, antrenman öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisi öncesi iki önemli futbolcusunun idmanda yer almayacağını, derbiye yetiştirmek istediklerini açıkladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 33. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Derbi için sabırsızlanıyorum'
"Bu maç, derbi maçı. Ole'ye karşı Jose olmayacak. Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş olacak. Oyuncular sonuca karar verecek. Mourinho'ya çok büyük saygım var. Çok başarılı bir teknik direktör. Onun kadar başarılı çok teknik direktör yok. Kariyeri başarılarla dolu. Derbi için sabırsızlanıyorum."
'Bu tür maçların havası çok iyi olur'
"Hedefimiz olan üçüncülük için çalışıyoruz. 5 maç kaldı, biri de Fenerbahçe maçı. Atmosfer çok iyi. Kendileri savaşacaklar. Bunu biliyorum. Büyük maç dediğim gibi. Bu tür maçların havası çok iyi olur her zaman. Umuyorum ve biliyorum ki her oyuncumuz yüzde 100'üne en yakın şekilde savaşacak."
'Umarım hazır olurlar ama emin değilim'
"Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu idmana çıkmayacak. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor. Hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim. Bu tip durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması, diğer oyunculara fırsat tanıyor."
'İyi savunma yapmak zorundayız'
"Fenerbahçe, aslında geçiş oyununda ve belki de en fazla gol atan takım. O konuda iyiler. İyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapmalıyız. Çok iyi orta yapan oyuncuları var. Ortaları kesmek avantaj olur. Çok koşacağız. Enerjisi bitene kadar herkesin çok koşacağı bir maç olur."