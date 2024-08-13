Süper Lig için dikkati çeken tahmin: Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Avrupa ligleriyle ilgili istatistiksel analizler yapan Euro Club Index adlı internet sitesi, Süper Lig'de 2024-2025 sezon sonu oluşacak tahmini puan tablosunu paylaştı. Elde ettiği verilere göre tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin ilk şampiyonluk favorisi de ortaya çıktı. İşte Euro Club Index'in Süper Lig'de sezon sonu oluşmasını beklediği puan tablosu...
19 - Bodrum FK: 30 puan (Küme düşüyor)
18- Adana Demirspor: 33 puan (Küme düşüyor)
17- Göztepe: 34 puan (Küme düşüyor)
16- Gaziantep FK: 37 puan (Küme düşüyor)
15- Hatayspor: 38 puan
14- Kasımpaşa: 40 puan
13- Eyüpspor: 40 puan
12- Samsunspor: 40 puan
11- Çaykur Rizespor: 42 puan
10- Kaysersipor: 42 puan
9- Sivasspor: 43 puan
8- Antalyaspor: 44 puan
7- Alanyaspor: 48 puan
6- TÜMOSAN Konyaspor: 48 puan
5- Trabzonspor: 65 puan
4- Başakşehir: 65 puan
3- Beşiktaş: 76 puan
2- Galatasaray: 91 puan
1- Fenerbahçe: 92 puan (Şampiyon)
Euro Club Index'in tahmini puan tablosu