Trendyol Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala, hem şampiyonluk hem de üçüncülük mücadelesi heyecanın dozunu arttırıyor. Ligde son 4 maçını kazanamayan Samsunspor 51 puan ile 3. sıradaki yerini korurken takipçisi Eyüpspor ise 50 puanla 4. sırada yer alıyor. 5. sıradaki Beşiktaş'ın ise 49 puanı bulunuyor. Galatasaray'ın ligde ve kupada şampiyon olması halinde Beşiktaş beşinci sıradan Avrupa kupalarına katılma şansı bulunuyor. Peki Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne mi yoksa Konferans Ligine mi katılıyor? İşte detaylar.
Süper Lig'de son haftalara girilmesiyle birlikte, üçüncü takımın Avrupa Ligine mi yoksa Konferans Ligine mi katılacağı konusu da gündeme geldi. Ligin bitimine 6 hafta kala, son 4 maçını kaybeden Samsunspor 51 puan ile 3. sırada yer alıyor. 4. sıradaki Eyüpspor'un ise 50 puanı bulunuyor. Kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ın ise 32. hafta itibarıyla 49 puanı bulunuyor. Peki Süper Lig'de üçüncü olan takım Avrupa Ligine mi yoksa Konferans Ligine mi katılacak?
SÜPER LİG ÜÇÜNCÜSÜ UEFA AVRUPA LİGİ'NE Mİ, KONFERANS LİGİ'NE Mİ KATILIYOR?
Süper Lig'de sezonu 3. olarak bitirecek takım, Avrupa Ligi elemelerine katılacak. Lig'de 4. olan ekip ise Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanacak.
Ligin bitimine 6 maç kala puan durumu şu şekilde;
3. Samsunspor - 51 puan
4. Eyüpspor - 50 puan
5. Beşiktaş - 49 puan
6. Başakşehir - 48 puan
7. Trabzonspor - 42 puan
BEŞİKTAŞLILAR, GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTEYEBİLİR
Ligde şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe. İki takım arasındaki yarış son haftalarda iyice kızışırken, ligin 32. haftası itibarıyla 5. sırada yer alan Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Samsunspor, kötü gidişe ‘dur' diyemiyor
Süper Lig'de son 23 haftadır ilk üç sırada yer alan Samsunspor, son 8 haftada sadece 1 galibiyet alarak, Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.
Ligde 23 haftadır ilk 3 sırada kendine yer bulan Samsunspor, son 8 maçtır ise eski günlerini arıyor. Kırmızı-beyazlılar bu 8 maçın son 4'ünden puan alamazken bu süreçte sadece küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'u yenebildi. Samsun temsilcisi, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak Beşiktaş, Eyüpspor ve Göztepe'nin kendisine yaklaşmasına engel olamadı. 33. haftaya da maç fazlası ve 51 puanla 3. sırada girecek olan Samsunspor'u 50 puanlı Eyüpspor (31 maç), 49 puanlı Beşiktaş (30 maç) ve 48 puanlı Başakşehir (30 maç) takip ediyor. Samsunspor ligde kalan son 5 maçında ise Bodrum FK (D), Eyüpspor, Sivasspor, Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.
Eyüpspor, Rize'de üç puan bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, üzgün olduklarını, bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.
Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'ye kazanmak için geldiklerini belirtti. Bu maçı kazanmak için hazırlandıklarını ifade eden Yavaş, "Kazanmamız halinde maç fazlasıyla da olsa üçüncülük bizi bekliyordu. Çok değerli bir galibiyet olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı." diye konuştu.
Beşiktaş'ın Göztepe kabusu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken, iki takımın da haftalardır süren galibiyet hasreti devam etti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 3 maçta galibiyet alamamış oldu ve puanını 49'a yükselterek 5. sırada yer aldı. Göztepe ise ligde üst üste 11 maçtır galibiyet yüzü görememiş oldu ve haftayı 40 puanla kapatarak ligde 10. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ligde bir sonraki hafta evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ise ligde Başakşehir'i konuk edecek.
Başakşehir, Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Gaziantep FK'ye de üstünlük kurarak peş peşe 4. kez kazandı ve çıkışını sürdürdü.
Fatih Tekke ile Trabzonspor yükselişe geçti
Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçti.
Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 5 Süper Lig mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Genç teknik adam, 11 Mart'ta 32 puanla 11. sırada devraldığı takımı, 42 puanla 7. sıraya taşıdı.
Puan durumu 32. hafta
Ligde 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
(Sıralama: Takım – O – G – B – M – A – Y – AV – P)
Galatasaray – 30 – 24 – 5 – 1 – 73 – 29 – +44 – 77
Fenerbahçe – 30 – 22 – 6 – 2 – 77 – 30 – +47 – 72
Reeder Samsunspor – 31 – 15 – 6 – 10 – 45 – 37 – +8 – 51
İkas Eyüpspor – 31 – 14 – 8 – 9 – 48 – 33 – +15 – 50
Beşiktaş – 30 – 13 – 10 – 7 – 43 – 31 – +12 – 49
Rams Başakşehir FK – 30 – 14 – 6 – 10 – 49 – 39 – +10 – 48
Trabzonspor – 30 – 11 – 9 – 10 – 48 – 36 – +12 – 42
Gaziantep FK – 30 – 12 – 6 – 12 – 40 – 40 – 0 – 42
Kasımpaşa – 31 – 10 – 12 – 9 – 53 – 55 – -2 – 42
Göztepe – 30 – 10 – 10 – 10 – 47 – 38 – +9 – 40
Tümosan Konyaspor – 31 – 11 – 7 – 13 – 38 – 43 – -5 – 40
ONVO Antalyaspor – 30 – 11 – 7 – 12 – 34 – 53 – -19 – 40
Bellona Kayserispor – 30 – 9 – 10 – 11 – 38 – 49 – -11 – 37
Çaykur Rizespor – 30 – 11 – 4 – 15 – 36 – 49 – -13 – 37
Corendon Alanyaspor – 30 – 9 – 7 – 14 – 33 – 43 – -10 – 34
Sipay Bodrum FK – 31 – 9 – 7 – 15 – 23 – 35 – -12 – 34
Net Global Sivasspor – 31 – 8 – 7 – 16 – 41 – 53 – -12 – 31
Atakaş Hatayspor – 30 – 4 – 7 – 19 – 32 – 57 – -25 – 19
Adana Demirspor – 30 – 2 – 4 – 24 – 26 – 74 – -48 – -2 (12 puan silme cezası)