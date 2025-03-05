Süper Lig'de 26. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: 'Golün iptal edilmesi lazımdı'

Trendyol Süper Lig'de 26.hafta karşılaşmaları sona erdi. Maçların bitmesiyle birlikte özellikle tartışmalı pozisyonların hakem raporu merak konusu oldu. Süper Lig'de 26. haftanın hakem raporu ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların hakem raporları belli oldu.
Birçok pozisyon sosyal medya ve diğer platformlarda oldukça fazla tartışıldı.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında bu tartışmalı pozisyonlara açıklık getirdi. İşte Taşcıoğlu'nun tartışmalı pozisyonlar hakkındaki yorumları:
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor
42. dakikada Jevtovic'in Sikan'a bir faulü var. Sarı kart çıktı. Karar doğru mu?
"Kontrolsüz bir kayma var. Sarı kart doğru karar."
81'de Edin Visca bir sarı kart gördü. Karar doğru mu?
"Visca'nın rakip oyuncuya yaptığı hareketi sonucu sarı kart kararı doğru"
90+9'da TÜMOSAN Konyaspor VAR izlemesi ile penaltı kazandı. Karar doğru mu?
"VAR yardımıyla verilmiş olan penaltı kararı doğru."
Beşiktaş-Kayserispor
20. dakikada Mane'nin Emirhan'a yapmış olduğu faul de sarı kart çıktı. Karar doğru mu?
"Kontrolsüz hareket. Kırmızılık değil. Sarı kart doğru karar."
27. dakikada Burabia'nın Gedson'a faulüne sarı kart verildi. Karar doğru mu?
"Sadece elini açıyor. Oyuncu gelmesin diye. Çenesinin altına gelen bir darbe var. Sarı kart yanlış."
45. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol öncesinde Rashica'nın Cardoso'ya müdahalesine faul çıkmadı. Karar doğru mu?
"Sahadaki hakemin kararı. Benim yorumum faul kararı çıkması. O yüzden bence yanlış karar."
78. dakikada top Udokai'nin eline geldi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
"Bilerek oynayıp, top eline geliyor. Devam karar doğru."
90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Karar doğru mu?
"Dize yapılmış bir müdahale var. Hakem de bunu değerlendiriyor. Penaltı kararı doğru."
Fenerbahçe-Antalyaspor
6. dakikada Fenerbahçe, top Thalisson'un eline geldiği iddiasıyla penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
"Top eline ya da koluna gelmiyor. Omuz başından sekiyor. Devam kararı doğru."
19. dakikada Szymanski'nin Van de Streek'e müdahalesi var. Kart çıkmadı. Karar doğru mu?
"Kontrolsüz hareket. Net bir sarı kart. Karar yanlış."
Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi atak başlangıcında Çağlar'ın Soner'e bir faulü var mı? Oyun devam etti. Karar doğru mu?
"Faul var burada. Faul kararı verilmesi gerekiyordu sahada. O yüzden karar yanlış."
39. dakikada Dzeko'nun kayarak bir müdahalesi var. Kart çıkmadı. Karar doğru muydu?
"Bu da kontrolsüz bir hareket. Sarı kart olması gerekiyordu. Karar yanlış."
45. dakikada Soner'in Fred'e yaptığı harekete kart çıkmadı. Karar doğru mu?
"Ellerin kolların illegal kullanımı. Sarı kart olması gerekiyordu. Karar yanlış."
60. dakikada Tadic'in hareketine faul çıktı ama kart verilmedi. Karar doğrumu?
"Tehlikeli bir tarzda ayağını kaldırıyor. Risk alıyor. Sarı kart verilmesi lazımdı. Karar yanlış."
Kasımpaşa-Galatasaray
2. dakikada Yasin'in Osimhen'e yaptığı faule sarı kart çıktı. Karar doğru mu?
"Kontrolsüz hareket. Fazlası olmaz. Sarı kart doğru karar."
6.dakikada Yasin'in Barış Alper'e bir müdahalesi var. İkinci sarı çıkmadı. Karar doğru mu?
"Kontrolsüz hareket yok, umut vadeden bir durum yok. Karar doğru."
9. dakikada Galatasaray Osimhen ile penaltı kazandı. Karar doğru mu?
"VAR müdahalesi ile verildi. Karar doğru."
37. dakikada Kasımpaşa, Lemina'nın hareketi sonrasında penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
"Topla oynayan Lemina değil. Kasımpaşalı oyuncu. Daha sonra Lemina'nın hareketi var. Saha içerisinde penaltı verilmesi gerekiyordu."
81. dakikada Cuesta'nın faulü sonrasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Karar doğru mu?
"VAR müdahalesi ile penaltı verildi. Karar doğru. Kırmızı da çıkmalıydı."