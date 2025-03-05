Süper Lig'de 26. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: 'Golün iptal edilmesi lazımdı'

Fenerbahçe'nin üçüncü golü öncesi atak başlangıcında Çağlar'ın Soner'e bir faulü var mı? Oyun devam etti. Karar doğru mu?

"Faul var burada. Faul kararı verilmesi gerekiyordu sahada. O yüzden karar yanlış."