Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar neler? || Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimiz bu haftayı BAY geçecek. Ligin 3. haftasında toplamda 6 maç oynanacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar neler? İşte Süper Lig 3. hafta fikstürü…
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)