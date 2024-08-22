Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar neler? || Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimiz bu haftayı BAY geçecek. Ligin 3. haftasında toplamda 6 maç oynanacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar neler? İşte Süper Lig 3. hafta fikstürü…

1 / 9 Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.



2 / 9 Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.



3 / 9 Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:



4 / 9 Yarın: 21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)



5 / 9 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)



6 / 9 21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

7 / 9 25 Ağustos Pazar: 19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



8 / 9 21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)