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Spor

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar neler? || Trendyol Süper Lig 3. hafta fikstürü

11:28 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:29 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimiz bu haftayı BAY geçecek. Ligin 3. haftasında toplamda 6 maç oynanacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar neler? İşte Süper Lig 3. hafta fikstürü…

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.


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Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.


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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:


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Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)


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24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)


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21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

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25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)


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21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

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21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
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