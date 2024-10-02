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Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, haftanın hakemleri kimler? | Trendyol Süper Lig 8. hafta fikstürü

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, haftanın hakemleri kimler? | Trendyol Süper Lig 8. hafta fikstürü

15:312/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Kapanış maçında ise Gaziantep FK evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler ise TFF tarafından açıklandı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, haftanın hakemleri kimler? İşte detaylar.

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?


Süper Lig’de 8. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde;


4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan


5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu


16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Erkan Özdamar


16.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

#Süper Lig
#TFF
#8. hafta

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