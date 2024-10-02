Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, haftanın hakemleri kimler? | Trendyol Süper Lig 8. hafta fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Kapanış maçında ise Gaziantep FK evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler ise TFF tarafından açıklandı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, haftanın hakemleri kimler? İşte detaylar.

1 /10 SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR, HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?

Süper Lig’de 8. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde;



2 /10 4 Ekim Cuma: 20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan



3 /10 5 Ekim Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu



4 /10 16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

5 /10 19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor: Yasin Kol

6 /10 19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 /10 6 Ekim Pazar: 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Erkan Özdamar



8 /10 16.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu

9 /10 19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen