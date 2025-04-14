Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte güncel şampiyonluk oranları…
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını tamamladı.
Lider Galatasaray, lig üçüncüsü Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Puanını 74 yapan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
İkinci sıradaki Fenerbahçe ise kümede kalma savaşı veren Net Global Sivasspor'a konuk oldu.
Sarı lacivertliler, Talisca ve Tadic'in (2) golleriyle maçı 3-1 kazandı. Puanını 68 yapan Fenerbahçe, Galatasaray takibini sürdürdü.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını tamamlasıyla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
Fenerbahçe'nin oranı 2.90'dan 3.15'e yükseldi.
Galatasaray'ın oranı ise 1.28'den 1.31'e yükseldi.