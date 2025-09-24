Süper Lig'de haftanın hakem raporu açıklandı: Bu karar tamamen skandal

84. dakika Kasımpaşa’dan Cem ve Fenerbahçe’den Bartuğ arasındaki mücadelede hakem oyunu durdurdu. Fenerbahçe’nin itirazları oldu avantajı neden oynatmadığına dair ki Kerem Aktürkoğlu’nun kaleci ile karşı karşıya kalma durumu vardı.





Hakem farkında değil, iki oyuncunun çarpıştığını ve ciddi bir sakatlık olduğunu düşünerek oyunu durduruyor. Herhangi bir yön işareti yok. Beklese topun nereye gittiğine baksa belki de avantajı oynatacak. Sakatlıktan sonra maçı Kasımpaşa lehine başlattı ki o daha vahim bir hataydı. Cem’in yaptığı hareket minimum sarı kart ve Fenerbahçe lehine serbest vuruş olmalıydı. Çok önemli bir avantajı da bu düdükle kesmiş oldu.