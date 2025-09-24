Süper Lig'de haftanın hakem raporu açıklandı: Bu karar tamamen skandal

Süper Lig'in 6. haftası geride kaldı. Maçların tamamlanmasıyla birlikte haftanın hakem raporu da ortaya çıktı.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalında haftanın pozisyonlarını yorumladı.
Aleks Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı.
36. dakika Göztepe ceza sahasına yapılan ortada Heliton-Abraham mücadelesinde Abraham yerde kaldı Beşiktaş penaltı bekledi. Hakemin kararı devam oldu
Burada hakem kale vuruşu kararı verdi. Heliton kafa ile oynama mesafesinde olan bir topa tehlike olacak bir şekilde ayağını kaldırıyor. Topla oynamış olsa bile devamında Abraham’ın kafasına darbesi var. Penaltı olması gerekiyordu. Yorum gerektiren bir pozisyon olduğu için VAR devreye girmez.
65. dakika Olaigbe’ye yapılan faul sonrası Trabzonspor oyunu hemen başlatmak istiyor. Arda Kardeşler önce oynatıyor daha sonra faulün kullanıldığı noktanın yanlış olduğu gerekçesiyle Visca çok tehlikeli bir atağa başlayacakken durduruyor?
İhlalin çok az yanından yapılan bir vuruş, top hareketli değil. Önce oynatıyorsun. Visça ile çok kritik bir atağa çıkıyor Trabzonspor. Durduracaksan topa vurulmadan ya da hemen durdur. Top Visçaya gelmiş artık adam gole gidiyor. Bundan sonra durdurduğunda kimseye bir şey anlatamazsın. Çünkü sen de hareketlenip koşmaya başlıyorsun.
42. dakika Cafu’nun Skriniar’a müdahalesinde Oğuzhan Çakır önce avantaj oynattı, pozisyon sonrasında Cafu’ya sarı kart gösterdi. Ancak VAR izleme tavsiyesinde bulundu ve CAFU kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Her iki oyuncu ikili mücadele esnasında kayarak birbirlerine doğru hamleleri var. Devamında Kasımpaşa’lı Cafu’nun Skriniar’a doğru ikinci bir hamlesi oluyor. Net bir kırmızı kart. VAR yardımıyla verilen bu karar doğru.
84. dakika Kasımpaşa’dan Cem ve Fenerbahçe’den Bartuğ arasındaki mücadelede hakem oyunu durdurdu. Fenerbahçe’nin itirazları oldu avantajı neden oynatmadığına dair ki Kerem Aktürkoğlu’nun kaleci ile karşı karşıya kalma durumu vardı.
Hakem farkında değil, iki oyuncunun çarpıştığını ve ciddi bir sakatlık olduğunu düşünerek oyunu durduruyor. Herhangi bir yön işareti yok. Beklese topun nereye gittiğine baksa belki de avantajı oynatacak. Sakatlıktan sonra maçı Kasımpaşa lehine başlattı ki o daha vahim bir hataydı. Cem’in yaptığı hareket minimum sarı kart ve Fenerbahçe lehine serbest vuruş olmalıydı. Çok önemli bir avantajı da bu düdükle kesmiş oldu.
3. dakika Toreira-Muleka mücadelesinde Yasin Kol Konyaspor lehine faul kararı verdi. Kartını hemen göstermedi zaman geçti ve yardımcısını işaret ederek aldığı yardımı belirtti ve Toreira’ya sarı kart gösterdi. Fazlası olur muydu?
Çok kritik bir müdahale bu hafta maşallah buna benzer pozisyonlarımız oldu. Benzer derken border dediğimiz sarı ile kırmızı arasındaki pozisyonları kast ediyorum. Toreira net bir şekilde basıyor burada ama tam olarak bastığı yerin ne bilek ne ayakkabı olduğunu düşünüyorum. İkisinin tam ortası, ayak topuğunun da yerle teması var ve bu nedenle güç transferi azalıyor. Yardımla verilen sarı kart kararını destekliyorum.