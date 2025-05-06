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Süper Lig’de hangi takımlar küme düşme hattında, kimin kaç puanı var?

Süper Lig’de hangi takımlar küme düşme hattında, kimin kaç puanı var?

15:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken küme düşme hattında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor küme düşen takımlar oldu. Diğer takımların üste çıkmak için kıyasıya yarışı sürüyor. Peki, Süper Lig’de hangi takımlar küme düşme hattında, kimin kaç puanı var? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattındaki mücadele de dikkat çekiyor.


Son haftalarda alınan sonuçlar, ligde kalma mücadelesinin ne kadar çetin geçtiğini gösteriyor.

Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor düştü. Diğer takımların üste çıkmak için kıyasıya yarışı sürüyor. Lig'de 34'üncü haftayı bay takım olarak geçen 34 puanla düşme hattındaki Sipay Bodrum FK, kendi maç yapmadığı hafta sonunda rakiplerinin aldığı sonuçlara sevindi.


Lige tutunabilmek adına Net Global Sivas, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Bellona Kayserispor ile kıyasıya yarış içine giren yeşil-beyazlılar yaşanan kayıpların ardından son 4 hafta öncesi kurtuluş hattının sadece 1 puan gerisinde yer aldı.

34 puana sahip 16. Net Global Sivasspor, deplasmanda lider Galatasaray'a 4-1 yenilerek ateş hattında çıkamadı. Küme düşme hattında bulunan takımların puanları ise şu şekilde;


17 - SİPAY BODRUM FK - 34 PUAN

16- NET GLOBAL SİVASSPOR - 34 PUAN

15- CORENDON ALANYASPOR - 35 PUAN


14- ÇAYKUR RİZESPOR - 40 PUAN

13- BELLONA KAYSERİSPOR - 41 PUAN


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