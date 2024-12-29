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Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları belli oldu: İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları belli oldu: İşte zirvenin sahibi

Haber Merkezi
14:0229/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla devre arasına gidildi. Bu haftayla birlikte, Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları da belli oldu.

Süper Lig 17. haftada Noel nedeniyle erken araya girdi.

Ligde devrenin erken gelmesiyle birlikte, 17 haftada takımların ortalama seyirci sayısı da belli oldu.

İşte Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları;

7- TÜMOSAN Konyaspor: 12.512

6- Göztepe: 14.128

5- Samsunspor: 16.186

4- Trabzonspor: 21.200

3- Beşiktaş: 30.188

2- Fenerbahçe: 35.722

1- Galatasaray: 42.128

#Süper lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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