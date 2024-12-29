Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları belli oldu: İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'in 17. haftası itibarıyla devre arasına gidildi. Bu haftayla birlikte, Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları da belli oldu.

1 /11 Süper Lig 17. haftada Noel nedeniyle erken araya girdi.

2 /11 Ligde devrenin erken gelmesiyle birlikte, 17 haftada takımların ortalama seyirci sayısı da belli oldu.

3 /11 İşte Süper Lig'deki takımların bu sezonki seyirci ortalamaları;

4 /11 7- TÜMOSAN Konyaspor: 12.512

5 /11 6- Göztepe: 14.128

6 /11 5- Samsunspor: 16.186

7 /11 4- Trabzonspor: 21.200

8 /11 3- Beşiktaş: 30.188

9 /11 2- Fenerbahçe: 35.722

10 /11 1- Galatasaray: 42.128