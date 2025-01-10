Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'in bitiriciliği en yüksek golcüleri belli oldu! Sürpriz liste

Süper Lig'in bitiriciliği en yüksek golcüleri belli oldu! Sürpriz liste

13:2610/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'de bu sezon penaltısız minimum 4 gol atan forvetlerin bitiricilik yüzdesi hesaplandı. Zirvede Eyüpspor'un Senegalli yıldızı Mame Thiam yer aldı. İşte dikkat çeken oranlar...

Comparisonator, Süper Lig'de bu sezon penaltısız en az 4 gol atan santrforları bitiricilik yüzdesine göre sıraladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre sıralamada Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri ile Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen arasındaki fark dikkat çekti. Sıralama ve bitiricilik yüzdeleri şöyle:

1) Mame Thiam - Eyüpspor - Yüzde 25

2) Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe - Yüzde 20.5

3) Nuno Da Costa - Kasımpaşa - Yüzde 20.5

4) Simon Banza - Trabzonspor - Yüzde 18.75

5) Marius Mouandilmadji - Samsunspor - Yüzde 18.5

6) Edin Dzeko - Fenerbahçe - Yüzde 18

7) Krzysztof Piatek - Başakşehir - Yüzde 17.85

8) Ciro Immobile - Beşiktaş - Yüzde 16.7

9) Victor Osimhen - Galatasaray - Yüzde 16.3

10) Ali Sowe - Çaykur Rizespor - Yüzde 15.4

#Süper Lig
#Youssef En Neysri
#Victor Osimhen
#Simon Banza
#Ciro Immobile

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tekirdağ Çorlu konut belirleme kura sonuçları isim listesi