Süper Lig'in bitiriciliği en yüksek golcüleri belli oldu! Sürpriz liste

Trendyol Süper Lig'de bu sezon penaltısız minimum 4 gol atan forvetlerin bitiricilik yüzdesi hesaplandı. Zirvede Eyüpspor'un Senegalli yıldızı Mame Thiam yer aldı. İşte dikkat çeken oranlar...
Comparisonator, Süper Lig'de bu sezon penaltısız en az 4 gol atan santrforları bitiricilik yüzdesine göre sıraladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre sıralamada Fenerbahçe'nin santrforu Youssef En-Nesyri ile Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen arasındaki fark dikkat çekti. Sıralama ve bitiricilik yüzdeleri şöyle:
1) Mame Thiam - Eyüpspor - Yüzde 25
2) Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe - Yüzde 20.5
3) Nuno Da Costa - Kasımpaşa - Yüzde 20.5
4) Simon Banza - Trabzonspor - Yüzde 18.75
5) Marius Mouandilmadji - Samsunspor - Yüzde 18.5
6) Edin Dzeko - Fenerbahçe - Yüzde 18
7) Krzysztof Piatek - Başakşehir - Yüzde 17.85
8) Ciro Immobile - Beşiktaş - Yüzde 16.7
9) Victor Osimhen - Galatasaray - Yüzde 16.3
10) Ali Sowe - Çaykur Rizespor - Yüzde 15.4