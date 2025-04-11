Süper Lig’in en iyi kalecisi belli oldu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), son bir yılda en iyi performans gösteren 100 kaleciyi sıraladı. Listede Süper Lig’den 3 isim yer aldı. Peki, Süper Lig’in en iyi kalecisi kim? İşte detaylar.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda son bir yıl içinde en iyi performans gösteren 100 kaleciyi kapsayan prestijli listesini yayımladı.
Galatasaray’ın efsanevi kaptanı Fernando Muslera, 20. sırada yer alarak listede en üst sıralarda kendine yer buldu.
Uruguaylı kaleci, 37 yaşında olmasına rağmen istikrarlı performansı ve Galatasaray’ın hem Süper Lig hem de Avrupa’daki mücadelesinde kilit rol oynadı.
Eyüpspor’un genç yeteneği Berke Özer 54. sırada yer aldı.
Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır ise 95. sırada yer aldı.
CIES SIRALAMAYI NEYE GÖRE BELİRLİYOR?
CIES’in sıralaması, kalecilerin maçlardaki performanslarını, oynadıkları liglerin rekabet düzeyini, kurtarış oranlarını ve takımlarına sağladıkları katkıyı dikkate alan özel bir endeksle belirleniyor.