Süper Lig'in yıldızından dikkat çeken açıklama: Biz olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen yıldız isim, şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, kendilerinin olamaması durumunda eski takımı Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini söyledi.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Miguel Crespo, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ekol TV'ye konuşan Portekizli futbolcu, "Birinci sıralar için mücadele ediyoruz" derken, "Fenerbahçe neden 10 yıldır şampiyon olamıyor?" sorusunu da cevap verdi.
Hem ligde hem de kupada karşı karşıya gelecekleri Galatasaray maçlarının önemli olduğunu söyleyen Crespo, bu karşılaşmalardan önce Adana maçına konsantre olmaları gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığı golden sonra Türkiye'nin gündemine oturduğu hatırlatılan Crespo, bu golün kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu gol aslında herkesin bana olan görüşünü de değiştirdi. Bu golden sonra daha fazla oynamaya başladım. Dediğim gibi önemli bir goldü tabii ki, ama benim için en önemlisi sahada olmak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası çok coşkulu kutladığı konusunda eleştirilere maruz kalan Crespo, o konuya da açıklık getirdi. Crespo, "Yakın zamanda kızım doğmuştu, golü ona hediye etmek istedim. Eşimle çok sevindik, ben de attığım golü ona adamak istemiştim" dedi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho ile ilgili de yorum yapan Crespo, takımdan ayrılması konusunda ise şunları söyledi:
"Bu futbol, futbolun da parçası. Yeni bir hoca geldi Fenerbahçe'ye. Orada transferler tabii ki gelen ve giden transferler oldu, bunun futbolun bir parçası olduğunu söyleyebilirim. Sezon öncesi kampı geçirdik, Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti ben de Başakşehir'i tercih ettim."
Crespo, "Fenerbahçe neden 10 yıldır şampiyon olamıyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:
"Çok iyi soru. Cevabı ben de bilmiyorum. Benim zamanımda iyi kadrolarla, çok sıkı çalışılan kadrolar vardı. Şampiyonluklar kazanmak için ama her zaman sonunda küçük farklarla Galatasaray şampiyon oldu. Çok fazla şey söyleyemiyorum, aslında bu konuda. Çünkü cevabını gerçekten bilmiyorum. Her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık. Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe'nin olmasını tercih ederim."