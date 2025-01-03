Süper Lig'in yıldızından dikkat çeken açıklama: Biz olamıyorsak Fenerbahçe şampiyon olsun

Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığı golden sonra Türkiye'nin gündemine oturduğu hatırlatılan Crespo, bu golün kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu gol aslında herkesin bana olan görüşünü de değiştirdi. Bu golden sonra daha fazla oynamaya başladım. Dediğim gibi önemli bir goldü tabii ki, ama benim için en önemlisi sahada olmak" ifadelerini kullandı.