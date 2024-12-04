Talisca'dan 'Ocakta Fener'e gidiyor' haberine yanıt: Noktayı koydu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Anderson Talisca, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki habere yanıt verdi.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Anderson Talisca'nın adı Fenerbahçe'yle anılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismi ara transfer döneminde bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde Arap basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertli yetkililerin bu transferde mutlu sona yakın olduğu kısa süre içerisinde Arabistan'a çıkarma yapacağı belirtilmişti.
Talisca, sosyal medya hesabından gazeteci Rudy Galetti'nin "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştı." haberine yanıt verdi.
Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığına dair çıkan haberi yalanladı.