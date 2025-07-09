Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tammy Abraham antrenmana damga vurdu: Attığı şık gollerle gözlerin pasını sildi (VİDEO)

Tammy Abraham antrenmana damga vurdu: Attığı şık gollerle gözlerin pasını sildi (VİDEO)

Haber Merkezi
09:319/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk antrenmanına çıktı. Abraham antrenmanda attığı şık gollerle adeta gözlerin pasını sildi

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham ilk antrenmanına çıktı.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen günün ilk idmanına, siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Roma'dan transfer edilen ve dün akşam saatlerinde kampa katılan Abraham, Beşiktaş formasıyla ilk kez çalışmaya katıldı.

Abraham antrenmanda attığı şık gollerle adeta gözlerin pasını sildi.

Abraham'ın antrenmanda attığı goller şu şekilde:

#Beşiktaş
#Tammy Abraham
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 9 TEMMUZ 2025: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?