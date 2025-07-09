Tammy Abraham antrenmana damga vurdu: Attığı şık gollerle gözlerin pasını sildi (VİDEO)

Avusturya'da sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, takımla ilk antrenmanına çıktı. Abraham antrenmanda attığı şık gollerle adeta gözlerin pasını sildi
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham ilk antrenmanına çıktı.
SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde gerçekleştirilen günün ilk idmanına, siyah-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel uygulamalar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Roma'dan transfer edilen ve dün akşam saatlerinde kampa katılan Abraham, Beşiktaş formasıyla ilk kez çalışmaya katıldı.
Abraham antrenmanda attığı şık gollerle adeta gözlerin pasını sildi.
Abraham'ın antrenmanda attığı goller şu şekilde: