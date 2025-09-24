Taraftarlar Fenerbahçeli oyuncunun transferi için bağış kampanyası başlattı: 'Ne olursa olsun alın'

İspanyol taraftarlar, Fenerbahçeli oyuncunun bonservisini almak istiyor. Hatta yıldız oyuncunun transferi için bağış kampanyası başlattı.
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya'nın Real Betis kulübüne kiralanan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını Gol Digital'de yer alan habere göre, taraftarlar, Amrabat'ın kalıcı olarak takıma katılması için harekete geçti.
Taraftarlar, yönetime baskı kurarak tecrübeli oyuncunun bonservisinin alınmasını istiyor.
Hatta bu transferin gerçekleşmesi için bonservis ücretinin bir kısmının ödenmesine destek olmak amacıyla bir kampanya başlatmayı planlıyorlar.