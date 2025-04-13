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Tecrübeli yorumcudan Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler: 'Real Madrid ya da Barcelona'da oynardı'

Tecrübeli yorumcudan Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler: 'Real Madrid ya da Barcelona'da oynardı'

Haber Merkezi
22:5013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Tadic kaydetti.

Sivasspor'un tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. 

Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Kontraspor'da Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler kullandı.

Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin ilk yarıda en etkili ismi Maxi'ydi. Ataklar hep oradan geliyordu."

"Tadic'in ilk golünde bile Maxi vardı işin içinde. Bugün Dzeko'nun yaptığı asist değil bende ama Oğuz'unki asist."

"Kesinlikle bundan sonra Maxi'yi ana planda kullanacak."

"Tadic 90'da yeter artık dedi. Bana niye şut atmıyorlar diye dediler, vurayım da görsünler dedi."

"Bu arada Tadic ıslıklandığı dönemde bile ağzını hiç açmadı."

"Temposu düşük diyebilirsin ama istatistikleri ortada. Temposu olsa zaten Real'de Barça'de oynardı."

#Fenerbahçe
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#Nihat Kahveci
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