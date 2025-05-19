Tecrübeli yorumcudan Jose Mourinho'ya Muslera için sert eleştiri: 'Terbiyesiz ve yalancı bir adamsın'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın penaltı kullanmasını eleştirmişti. Tecrübeli yorumcudan, Jose Mourinho'ya sert bir eleştiri geldi.
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın penaltı kullanmasını eleştirmişti.
Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir."
"Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu."
"Durum 2-0 iken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika görüntü oldu."
Bu açıklamalar sonrasında Ahmet Çakar, Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.
Çakar, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı.