Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tecrübeli yorumcudan Jose Mourinho'ya Muslera için sert eleştiri: 'Terbiyesiz ve yalancı bir adamsın'

Tecrübeli yorumcudan Jose Mourinho'ya Muslera için sert eleştiri: 'Terbiyesiz ve yalancı bir adamsın'

Haber Merkezi
12:0419/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın penaltı kullanmasını eleştirmişti. Tecrübeli yorumcudan, Jose Mourinho'ya sert bir eleştiri geldi.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın penaltı kullanmasını eleştirmişti.

Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir."

"Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu."

"Durum 2-0 iken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika görüntü oldu."

Bu açıklamalar sonrasında Ahmet Çakar, Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

Çakar, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı.

#mourinho
#muslera
#süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’de gençler işinden memnun mu?