Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı: Sözleşmesi feshedilirse servet ödenecek

Fenerbahçe'de alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yıllık kazandığı ücret belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüple iki yıllık sözleşme imzalayan Tedesco'nun anlaşma detayları açıklanmamıştı.
Gazeteci Aydın Cingöz, katıldığı bir yayında Tedesco'nun maaşının yıllık 4 milyon euro olduğunu belirtti.
'Yollarını ayırırsa 8 milyon euro'
"Fenerbahçe’de Tedesco ile iki yıllık bir anlaşma yapıldı. Edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Tedesco'nun aldığı para yılda 4 milyon, iki yılda ise 8 milyon euro. Bu da demek oluyor ki Fenerbahçe, eğer Tedesco ile yollarını ayırırsa 8 milyon euro bonservis bedeli ödemek durumunda."