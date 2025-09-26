Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı: Sözleşmesi feshedilirse servet ödenecek

Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı: Sözleşmesi feshedilirse servet ödenecek

18:5426/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco'nun maaşı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin İtalyan çalıştırıcıyla yollarını ayırdığı takdirde ödeyeceği ücret de belli oldu.

Fenerbahçe'de alınan sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Domenico Tedesco'nun yıllık kazandığı ücret belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüple iki yıllık sözleşme imzalayan Tedesco'nun anlaşma detayları açıklanmamıştı.

Gazeteci Aydın Cingöz, katıldığı bir yayında Tedesco'nun maaşının yıllık 4 milyon euro olduğunu belirtti.

'Yollarını ayırırsa 8 milyon euro'

"Fenerbahçe’de Tedesco ile iki yıllık bir anlaşma yapıldı. Edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Tedesco'nun aldığı para yılda 4 milyon, iki yılda ise 8 milyon euro. Bu da demek oluyor ki Fenerbahçe, eğer Tedesco ile yollarını ayırırsa 8 milyon euro bonservis bedeli ödemek durumunda."

#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?