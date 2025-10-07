Yeni Şafak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray için yeni flaş tahmin: 'Deplasmanda yener!'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray için yeni flaş tahmin: ‘Deplasmanda yener!’

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray için yaptığı Liverpool tahmini ile gündem olmuştu. Hacıosmanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için yeni bir flaş tahminde bulundu. İşte detaylar.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini doğru tahmin ederek gündeme oturan Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılılar için yeni iddia ortaya attı.



İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yeneceğini maçtan 15 gün önce tahmin ettiğini açıkladı.



Hatırlanacağı üzere Hacıosmanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi kuraları sonrası "Liverpool eski Liverpool değil" sözleri günlerce konuşulmuştu.


Öte yandan başkan, Galatasaray için yeni bir tahminde bulundu.



Canlı yayında açıklamalar yapan İbrahim Hacıosmanoğlu şimdi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda yeneceğini öne sürdü.



İbrahim Hacıosmanoğlu bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde yine viral oldu.



#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Galatasaray
