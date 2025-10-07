TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray için yeni flaş tahmin: ‘Deplasmanda yener!’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray için yaptığı Liverpool tahmini ile gündem olmuştu. Hacıosmanoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için yeni bir flaş tahminde bulundu. İşte detaylar.

1 /6 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın Liverpool'u yeneceğini doğru tahmin ederek gündeme oturan Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılılar için yeni iddia ortaya attı.





2 /6 İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yeneceğini maçtan 15 gün önce tahmin ettiğini açıkladı.





3 /6 Hatırlanacağı üzere Hacıosmanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi kuraları sonrası "Liverpool eski Liverpool değil" sözleri günlerce konuşulmuştu.



4 /6 Öte yandan başkan, Galatasaray için yeni bir tahminde bulundu.





5 /6 Canlı yayında açıklamalar yapan İbrahim Hacıosmanoğlu şimdi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi deplasmanda yeneceğini öne sürdü.



